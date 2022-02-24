預算案再派糖　長遠公共開支又有幾多？醫療撥款增但仍遠低於國際

新一份《財政預算案》出爐，推出多項紓困措施，包括發放1萬元電子消費券，寬減稅項最多1萬元、寬減差餉等。面對疫情，財政司司長陳茂波指，過去兩年的預算案均推出逆周期措施，連同防疫抗疫基金多輪款項，涉及總金額超過4600億元。



但這些紓困措施多為單次「派糖」或應急措施，而非可恒常用於公共政策的經常開支。特首林鄭月娥上任初期曾表示，有效的社會開支不僅可減少政府支出，更可額外創造收入。究竟這套「理財新哲學」運行情況如何？本屆政府幾年間公共開支和經常開支的分布、增幅如何？



疫情之下，政府開支增加，2021/22年度最新修訂開支預算為6990億元，預計2022/23年度開支將增長15.5%至8073億元。近年非經常開支更是飆升，2020/21年度增至高達2100億元，較前一年度增加近兩倍，佔當年政府總開支超過三成。這些開支多用於包括現金發放計劃等單次「派糖」或非長期的紓困措施。

至於用作公共政策恆常運行的經常開支，財爺指，已由2017/18年度增加三成至2020/21年度的4671億元，又提到當中用於教育、社會福利和衞生三項約佔58%。

實際上，林鄭上任初期，曾表示有效的社會開支不僅可減少不必要的政府支出，甚至可額外創造收入。不過疫情持續多時，重創社會經濟，去年發表施政報告時，林鄭已預告政府沒有空間大幅增加開支。

這套「理財新哲學」具體運行得如何？2021/22年度衞生經常開支預算增至980億元，其次是社福方面增至974億元，教育方面增至971億元。由2017/18起三項經常開支相當於名義GDP的比例均上升，但分別都不超過4%。當中，上年度港府衞生經常開支約為GDP的3.4%，遠少於OECD經合組織成員平均水平12.5%（2019年，各地計算標或有不同）。

本屆政府於2019年大幅增加806億元醫療經常開支，升幅達10.9%。新一份預算案亦提出每年撥出額外4億元，以加強醫療專業人員的培訓。但近日疫情嚴峻下，病人寒風中等候入院的情景，仍然凸顯公共醫療系統負擔過重、醫護人手長期不足的難題。

面對人口老化等挑戰，社會有聲音要求增加公共開支，另一方面也有人憂慮政府一味增加開支卻甚少開拓收入來源。港府過往有公共開支不超過本地生產總值（GDP）20%的傳統，但近年被稍為打破。預算案中期預測顯示，由2018/19年度起，公共開支相當於GDP的比例就已略為超過上述準則，預測2022/23年度更會高達28.4%。陳茂波指，面對人口高齡化，公共開支壓力難以消減，政府會繼續探討增加收入來源的方式等，以確保公共財政持續穩健。