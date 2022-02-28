陳肇始：全民檢測不排除禁足　網民關注點返工　最擔心呢啲安排

全民檢測預料將於3月進行，網絡持續關注會否配合推行禁足令。食物及衞生局長陳肇始今（2月28日）於電台節目中表示，政府現時並不完全排除於全民檢測期間實施「禁足令」，指減少人流以助止疫情擴散，可令檢測安排發揮最好效用。



消息一出，網上即熱議禁足安排，而昨晚（27日）網上流傳有關全城禁足一周的假消息錄音，亦令相關搜尋急升，即看最新網絡關注焦點，當中有網民關注禁足下上班安排，亦有網民認為當局需預早安排食物等的供應，擔心市民一次過購買一周食品，市面供應或不足，又關心屆時會否容許外出買入必需品。



陳肇始今早（28日）表示，政府現時並不完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」，對於行動不便人士，有機會安排上門進行核酸檢測。訪問一出，「禁足」相關搜度熱度隨即急升，而昨晚網絡一度流傳有關立法會投票表決全城禁足一周安排的錄音，亦令網絡甚為關注，不過多名立法會議員其後已澄清，該段錄音為假消息。

網民關注若實施禁足下的上班安排，問到「唔使返工定返工例外？」，憂慮影響收入，「手停口停呀！」另外亦有人理性討論，認為當局需預早安排食物等的供應，擔心市民一次過購買一周食品，市面供應或不足，又關心屆時會否容許外出買入必需品，認為實施詳情應盡早公布。

「禁足」相關搜尋顯示，網絡近日除了關注當局最新消息外，亦有不少人開始搜尋「禁足準備」等資訊。