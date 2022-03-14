Omicron當感冒？數據揭死亡率高流感逾四倍！6後遺症隨時影響工作

【Omicron／感冒／流感／死亡率／症狀／後遺症】本港新冠肺炎疫情大爆發，第五波疫情至3月14日已累計有超過71.8萬人確診、4066人死亡，死亡率約0.56%。由於感染Omicron症狀如喉嚨痛、發燒等，與流感及普通感冒相似，加上患者重症機率低，坊間有意見認為可當感冒處理，但亦不少專家強調不可以掉以輕心。究竟Omicron是否可當成普通感冒或流感？兩者死亡率相差多少？以下一一看清。



本港第五波疫情持續大爆發。（資料圖片）

根據美國疾病控制及預防中心（CDC）研究報告，Omicron傳播能力較強，但重症率比去年冬天疫情高峰期低約29%，亦比Delta疫情高峰期低約26%。死亡率方面，研究指出去年12月19日至今年1月15日Omicron感染高峰期，平均每1000患者有9人死亡，死亡率達0.9%，同樣較上一個冬天高峰期（1.6%）及Delta高峰期（1.3%）低。

不過研究同時指出，Omicron變異株重症比例較低，或與疫苗覆蓋率較高、接種第三針人數，以及曾染疫患者有免疫防護力有關。

Omicron可當流感、普通感冒？

以本港近日受Omicron侵襲大爆發為例，第五波疫情至3月14日已累計有超過71.8萬人確診、4066人死亡，死亡率約0.56%，相比季節流感的0.1%，死亡率足足高四倍有多，故相比流感，Omicron明顯較高危。

另外，本港第五波疫情中死亡患者，接種兩劑人數比率只佔不足一成，顯示接種齊兩劑疫情對減低死亡率有一定效用。

新冠肺炎6後遺症勿忽視



定期更新感染Omicron常見症狀的英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」發現，Omicron患者每4人就有1人出現「腦霧」。「腦霧」屬於認知功能障礙，症狀如失憶、思維混亂、注意力難集中、頭暈和遺忘日常詞彙等，可能損害日後工作能力和日常自理能力，嚴重更可能變成「失智症」。

另外，中大醫學院研究分析106名新冠肺炎病人情況，發現高達76%新冠患者康復後6個月內出現至少一種症狀，最常見症狀包括疲倦（31%）、記憶力差（28%）、脫髮（21%）、焦慮（21%）和睡眠困難（21%）。

這些後遺症隨時影響日常生活，故實在不容忽視。

感染Omicron病毒最新20大症狀如下：

1）流鼻水

2）頭痛

3）疲勞

4）喉嚨痛

5）打噴嚏

6）持續咳嗽

7）聲音沙啞

8）其他

9）不尋常關節痛

10）發冷或顫抖

11）發燒

12）頭暈

13）眼睛痠痛

14）腦霧（Brain fog）

15）不尋常肌肉疼痛

16）嗅覺改變

17）食欲差

18）腺體腫脹

19）胸痛

20）耳痛

