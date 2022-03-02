疫情｜本港死亡率超英趕美　長者接種率極低或重蹈台灣覆轍

本港第五波疫情嚴峻，死亡數字急升，昨日（3月1日）公布再多117名患者離世再創新高，近日醫院及公眾殮房容量接近飽和。「01研數所」分析多地死亡數據，發現於Omicron疫情下，本港確診死亡率飆升，更超越台灣、日本、新加坡，甚至英國。



當中，台灣2021年疫情最嚴重時期，病毒重創年長人士，加上早期長者疫苗接種率低，令當地確診死亡率一度飆升至5%。而本港長者接種率亦一直低迷，至近日才有所提升，但第五波疫情累計已超過800人死亡，究竟香港是否正重蹈台灣覆轍？



變異病毒Omicron傳播速度快，本港至今已錄得逾22萬宗個案，疫情更影響超過600間院舍，不少長者、長期病患者受感染，近日死亡個案急增，2月27日至3月1日單日公布死亡個案均超過80宗。

多地數據顯示，Omicron浪潮下確診人數急增，但死亡率未必會隨之飆升，而比較台灣、日本、新加坡及英國，本港確診死亡率上升卻明顯較這些地方快。利用各地錄得本土Omicron個案起計的確診死亡率（計算方法：Omicron疫情下的累計死亡/Omicron疫情下的累計確診）作比較，2月27日本港Omicron確診死亡率達0.28%，較英國的0.19%高出近五成，更是新加坡0.05%死亡率的5.6倍。

港長者接種率極低 或重蹈台灣萬華群組覆轍

事實上，由2020年疫情於全球流行起計，因防控效果、主流病毒株不同，以及疫苗尚未面世等因素影響，日本、英、美等地疫情早期的確診死亡率甚高，例如英國2020年4月死亡率曾高土達15%，美國同年年初個別日子曾高至10.9%，日本亦曾高達5%水平，三地死亡率均於2020後下半年明顯下降（見下圖）。

值得留意的是，疫情初時台灣防疫方針及成果與本港近似，早期個案不多，死亡率亦較低。不過於去年4月，台北萬華區消遣茶室爆發傳播群組，其後更擴散至多區，當地更因此將疫情警戒級別提高至第三級。這次社區感染造成超過3,000宗確診個案，當中不少是與茶藝館相關的年長人士，台灣確診死亡率於去年5-8月間飆升，至今仍維持4%的較高水平，累計死亡個案逾850宗。

本港今輪疫情以Omicron為主，與去年年中台灣的流行的Alpha不同，但台灣當時不少長者受感染，同時間長者疫苗接種率偏低，與本港現時情況甚為相似。

本港現時70-79歲兩劑疫苗接種率為59.3%，至於80歲或以上只有約30.3%，另據衞生防護中心分析第五波疫情首527宗死亡個案，上述兩個年齡層未打齊兩劑疫苗的死亡率分別達1.81%、5.78%，情況不容樂觀。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅日前指出，研究發現本港兩款疫苗均無大副作用，而現時80歲以上長者的死亡率非常高，建議長者可强制打針。

上述確診死亡率或受各地檢測能力不同影響，如低檢測量會或會限制確診數字，進而影響死亡率計算。而以每10萬人口確診死亡個案水平作比較，本港近期單日確診死亡個案七天平均數急升，達每10宗人口0.7宗死亡個案，已超越台灣、日本、新加坡，甚至英、美等地。