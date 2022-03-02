增逾5萬確診｜市面人流未減盡　政府擬壓縮人流一類地方人流反增

第五波疫情嚴峻，今日（3月2日）新增逾5萬宗確診，政府不斷呼籲市民盡量避免外出以遏止疫情，多間大型商店暫停營業或調整營業時間。近日巿民關注政府何時推行全民檢測和相關安排，2月份持續收緊防疫以來，究竟社區人流有否隨之減少？現時人流主要集中於哪地？以下分析最新Apple及Google社區人流趨勢。



隨著政府收緊防疫，社區人流漸減，2人限聚令自2月10日實施，撇除2月19日至21日因天氣跌至8度而人流急跌，現時人流亦跌至第五波疫情期間最低。

但是，若與過去幾波疫情比較，現時人流與2020年第一波時相若，仍未下跌至第二、三波時最低位。

按場所類型比較，2月份「雜貨店和藥房」，包括超級巿場、街巿、藥房等場所的人流持續，未有因為收緊防疫而大幅下跌，反而於2月19日至22日寒冷天氣期間而急跌，之後一天即回升，未見持續下跌趨勢。

與2人限聚令實施前比較的話，「零售和康樂」、「工作地點」及「公園」等地的人流則稍有下跌趨勢。

地區方面，根據Google地圖的即時路況，以周一（2月28日）早上9時的人流為例，各地的車流量明顯較過往減少，現時仍繁忙的道路集中於油尖旺、紅磡、灣仔等主要隧道途徑地點，可見普遍巿民平日跨區出行，例如外出上班的情況減少。

要注意的是，以上數據僅代表特定Apple或Google用戶的出行趨勢，不包括非用戶或拒絕位置追蹤的用戶，故人流數字只反映部分巿民出行情況。