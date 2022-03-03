疫情｜網民最關注禁足及各項措施多於搶購潮　呢幾位高官最多負評

政府將於月內推行全民檢測，巿民擔心實施禁足令，引發連日來糧食及日用品搶購潮。繼周一（2月28日）食物及衞生局局長陳肇始指政府不排除禁足後，特首林鄭月娥最新（3月2日）表示不會全城禁足，究竟網民對措施有甚麼反應？最近一週網民在關心甚麼？



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各界關注政府會否實施禁足，自陳肇始於2月28日表示政府不排除推行禁足後，網民關注度急升，即使特首林鄭月娥於當晚回應指仍在評估情況，其後的聲量趨勢未有減退。林鄭月娥3月2日最新表示，強制檢測期間不會推行全城禁足，但會壓縮人流。

以下分析2月24日至3月2日與疫情相關的Facebook、Instagram及討論區帖文，合共10,290則主帖及19萬則回帖，結果顯示禁足成今個星期網民焦點，其次是全民強檢及快速檢測。

雖然巿面上出現不少巿民搶購物資的情況，但網絡上提及搶購及超級巿場相關的帖文並非最多，全民強檢、快速檢測及疫苗的帖文數量及熱度均較高。

回顧由2月至今，網民先後關注疫苗通行證、快速檢測、全民檢測等措施，3月1日禁足的聲量趨勢達至最高點，反映網民對禁足的熱度、留言、分享等反應最多。

政府及不同界別人士對禁足提出不同意見或回應，獲得巿民關注。網絡上，特首林鄭月娥一向的熱度最高，近日陳肇始表示不排除禁足後的熱度亦急升。

而衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及勞工及福利局局長羅致光的熱度亦一同增加，相信前者源於衞生防護中心記者會就禁足及安心出行的回應，後者則與政府聘月薪3.1萬及無需學歷的內地臨時護理人員有關。

提及相關官員或醫生的帖文中，大部分屬負面，其中以陳肇始最多，主要原因是網民回應政府不排除禁足的取態，其次是提及袁國勇及羅致光的帖文。

在社交平台上，與禁足相關、熱度最高的帖文是電台主持森美發布的照片，留言「香港人定啲！冇事嘅」、「盲搶炎」，更笑指食品公司見貨架上尚有貨的產品要「諗諗點解」，網民紛紛讚好並回應帖文「好幽默」、「突破盲腸」、「苦中一點甜」。