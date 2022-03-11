全球各地人流比併　新加坡人流不減　香港目前人流算多定少？

第五波疫情持續，每日確診數字高居不下，最新數據顯示現時本港所有場地人流已有所回落。全民強檢、壓縮人流等措施尚未落實推行，究竟與其他地區比較，各地的確診數字與人流趨勢是怎樣？香港的情況又是怎樣？



先看各地新冠疫情發展▼▼▼

最近兩週本港確診數字急升，最高錄得超過5萬人染疫，現時按人口比例確診數字是全球最高之一，僅次於冰島及汶萊，超過南韓、新加坡、新西蘭等地。

政府一直呼籲市民留家抗疫，認為人流會影響病毒傳播。根據Apple移動趨勢報告，在63個國家或地區中，香港最近7天平均移動趨勢全球排尾二，僅高於澳門，反映本港市面人流大減。

比較其他主要國家，現時本港人流趨勢雖未下跌至第三波時最低位置，但出行指數已接近2020年英國封城、新加坡半封城前的水平。

以同樣於2月確診人數急增的新加坡為例，當地自2020年「半封城」後，人流未有大幅升降，2021年9月曾實施2人限聚令，直至同年11月放寛至5人。2022年1月上旬新加坡人流上升，農曆新年假期後確診數字急增，但人流趨勢未有大幅變化。

根據Google社區人流趨勢報告，繼2月底搶購潮過去後，現時本港所有場地人流已有下跌趨勢，以零售和康樂下跌最多，而雜貨店和藥房的指數亦回落至2月28日政府宣布不排除全城禁足前水平。新加坡方面，農曆新年假期後有稍下跌，但整體各場地跌幅較少。

以上僅代表特定Apple或Google用戶的數據，不包括非用戶或拒絕位置追蹤功能的用戶，故以上分析不完全代表實際趨勢。