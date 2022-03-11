港大研究指以往晚市禁堂食效果不彰　因其他措施已減病毒繁殖率

第五波疫情持續嚴峻，港府自今年初起禁食肆晚市堂食。不過，香港大學團隊近日有研究發現，於第三、四波疫情期間，當市面人流已經減少，縮短食肆堂食時間並不能再降低病毒繁殖率。



為了解食肆防疫措施對防止疫情傳播的效果，香港大學公共衞生學院研究團隊利用統計模型分析第三、四波疫情下，縮短食肆堂食時間對於降低病毒有效繁殖率的效果，研究結果以信件方式刊登於學術期刊《新發傳染病（Emerging Infectious Diseases）》。

本港第三、四波疫情期間 本地個案有效繁殖率



研究推算，綜合食肆人數上限、限聚令、酒吧停業、公務員在家工作、禁止表演及跳舞活動五大類社交距離措施，於第三波疫情期間可將病毒有效繁殖率降低53%，但當這些措施已經將人流大幅減少，再實施晚市禁堂食，繁殖率卻未有降低。至於在第四波疫情期間，其他措施可將病毒有效繁殖率降低40%，但晚市禁堂食效果同樣不顯著。

研究認為，完全禁堂食於本港不大可行，反而延長食肆堂食時間，同時進一步限制食客人數，或會更合理。值得留意的是，以上是基於早前疫情數據得出的推論，未必適用於第五波疫情。團隊亦提醒，研究有不少局限，如多類措施同時推出，無法分辨個別措施的效用，以及晚市禁堂食通常較遲推出、無法量度措施於個別疫情較嚴重地區的效果等。