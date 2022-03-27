專業人士交稅大比併　醫生VS律師　邊個行業交最多利得稅？

今年政府轉虧為盈，其中一個原因是地價及利得稅收較預期增加，根據稅務局年報，上年度地產亦是法團利得稅收中唯一增加的行業。在港經營公司及部分自僱人士須繳交利得稅，包括醫生、律師、會計師等專業行業，究竟他們要交多少稅？哪一行業交最多稅？



在2019-20課稅年度按行業計算，銀行業的利得稅額最高，達355億元，佔法團利得稅總額25%。其次是地產、批發及出入口，合共佔約38%。

非法團業務方面，專業人士的利得稅金額普遍較高，當中律師及大律師交稅總額最多達14.5億元，其次是醫生及牙醫。至於排行第三的是財務及證券業，包括股票經紀、證券商及保險經紀等，繳稅額較會計師及其他專業高。

究竟每位專業人士實際要交多少稅？根據政府及相關公會人數推算，律師及大律師平均須交15.4萬元稅，其次是醫生及牙醫，平均8.6萬元，會計師則平均交6.4萬元。

要注意的是，只有自行經營的專業人士須交利得稅，例如自設診所的私家醫生、私人執業的大律師等，即並非所有私家醫生、律師等均是自行經營業務，故實際人均繳稅金額更高。

與2018-19課稅年度比較，地產業稅收增加52億元，較上年度高23%，是各行業中唯一有所上升，批發、出入口、零售的稅額則減少約14億元。至於非法團業務，財務及證券業、醫生及牙醫行業稅收各減約7900萬元，下跌幅度最高的則是酒店、酒樓及娛樂中心，減約45%。