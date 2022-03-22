11名MIRROR成員入圍全球百大俊男　原來課金呢個數就可保證提名

【全球百大俊男／MIRROR】美國電影網站TC Candler每年都會舉行「全球百大俊男／美女」排行榜，今年特別之處在於人氣男團MIRROR多名成員都入圍角逐，包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy），最新連邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）及邱傲然（Tiger）都成功入圍，12個成員11個都已入圍，引起網上一片熱論。



人氣男團MIRROR多名成員都入圍「全球百大俊男／美女」排行榜。（《調教你MIRROR》劇照）

即睇MIRROR成員「全球百大俊男」入圍照片▼▼▼

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有網民粉絲認為MIRROR多達7名成員入圍是實至名歸，「祝願能順利當選」，亦有網民質疑主辦單位公信力不足，「太誇張亦不是好事」。另有網民問如何才能成功入圍及投票。

究竟如何才能提名，以及如何才能入圍「全球百大俊男／美女」選舉？根據TC Candler公布規則，主要有2個方法可以提名自己喜歡的偶像，甚至朋友親人，一種是在官方YouTube及Instagram提名，惟不一定能成功入圍，另一種是今年新增的「課金方案」，只要每個月付費某個金額，便可保證獲得提名，且主辦方不能拒絕，即被提名的人「必定入圍」，金額最平25元有交易，非常便宜。

如連續課金6個月，更可以提早知道「全球百大俊男／美女」最終名單，並有投票權。

根據官方資料，目前TC Candler有1646名訂閱會員，以最低「課金」金額計算，主辦單位一個月已獲超過4萬元收入。

以上資料只供參考。