政府暫緩全民檢測、擬分階段放寬防疫措施　呢項措施即成網民熱搜

行政長官林鄭月娥今（21日）宣布暫緩全民檢測，解釋已考慮中港專家意見，會待時機合適時重啓。另外大部分社交距離措施如期延續至下月20日，若屆時疫情呈下跌趨勢並沒有出現反彈，將分3階段逐步放寬。即看網民最關注哪項最新安排。



4月21日若疫情符合要求，第1階段可恢復晚市堂食，重開健身中心、美容院、戲院等599F章表列處所及康文署場地，第2階段將重開酒吧、酒館、泳池泳灘、郊野公園等。最後階段再放寬場所人數限制，但要維持進入處所須使用安心出行及疫苗通行證的措施，以及須配戴口罩。

宣布分階段放寬社交距離措施後，網民最關注晚巿堂食安排，「堂食」的搜尋量急升，其次康文署及泳灘的搜尋量亦稍有上升。

討論區方面，網民討論林鄭月娥早前所指「採取大膽一步」的具體措施，另外最多人提及「暫緩」、「傳聞」、「酒店」、「壽終正寢」等字眼。

至於今日記者會期間的相關搜尋中，全民檢測的搜尋量最高，昨日至今早網民仍有關注全民強檢會否禁足、深圳全民強檢情況，以及相關招聘等，直至今早記者會，林鄭月娥宣布暫緩計劃。

此外，網民亦同時搜尋「復課」，林鄭月娥今指本地幼稚園及小學如原定計劃最快4月19日恢復面授課堂，中學則待完成中學文憑試核心科目考試後恢復。