第五波累計5906人死亡　7成80歲以上　無打針死亡率高近5倍

第五波疫情至今，死亡人數已達5,906人，約7成人為80歲或以上。行政長官林鄭月娥早前公布最新疫苗接種目標，包括4月底70歲以上及院舍長者首針接種率升至9成。現時70歲以上人士疫苗接種率達7成，以下分析最新新冠患者接種及死亡情況，當中部份分析採用數據截止日期較早，涉及死者人數或較少。



由12月31日至3月21日，第五波至今死亡個案累計5,906人，最近17天每日死亡人數均超過200人。

截至3月20日，第五波疫情首5,681宗新冠肺炎死亡個案中，4,012人（70.6%）屬80歲或以上長者，947人（16.7%）人年齡界乎70歲至79歲，70歲以上死者佔總死亡人數超過8成。

根據衞生防護中心最新分析，80歲或以上、未完成接種者的確診死亡率最高，達9.97%，完成接種人士則是3.58%。第三是70歲至79歲、未完成接種人士，死亡率有2.26%。

分析80歲或以上死亡個案情況，在第五波首3,837宗中，只有362人完成接種疫苗，其餘有638人接種一劑及2,837人沒有接種疫苗。沒有接種患者的死亡率達15%，接種一劑有5.59%，已完成接種人士則是2.62%。無接種疫苗個案死亡率為15%，為已接種一劑疫苗人士的接近3倍，以及已接種兩劑疫苗人士的接近6倍。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君周日（20日）表示，兩款疫苗均有效減低死亡率。80歲或以上患者打一針科興的死亡率為5.83%，一針復必泰為3.44%，兩者均較未打齊人士有2至4倍的保護力。她強調，問題不是接種科興或復必泰，而是有否打針。