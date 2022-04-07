特首選舉｜網民關注李家超選特首　與林鄭比網民如何評價二人？

政務司司長李家超昨（6日）已請辭，並宣布待中央批准辭職後將參選下任特首。究竟網民對此消息有甚麼反應、如何評價李家超和林鄭月娥？以下分析選舉提名期展開至今的網上討論，看本週網民關注點。



特首選舉提名期於4月3日展開，是次分析4月3日至4月7日中午與特首選舉相關的網上帖文，來自Facebook、Instagram及討論區，共2698則主帖及10.4萬則回帖。

4月4日，特首林鄭月娥宣布不尋求連任，連同當時有傳將參選特首的李家超，聲量一同上升。4月6日，李家超正式宣布請辭並有意參選，其聲量再急升。同一時間，4月7日派發的消費券相關帖文聲量趨勢亦有上升。

在所有帖文中，林鄭、李家超及中央的聲量最高，網民亦有討論李家超的過往工作及資歷，提及「警隊」、「民生」、「能力」等字眼。而熱度方面，除直接提及特首或特首選舉的留言外，中央、政務司及選委的相關帖文熱度最高。

本週討論度最高的5位人士中，所有人的負面帖文均較正面帖文少。提及林鄭月娥的帖文約一半是負面帖文，正面只有17.8%，其次是李家超，負面及正面帖文分別佔約42.9%及18.4%。至於財政司司長陳茂波的負面帖文則是最低，約有28.3%，主要源於4月7日起派發的消費券，網民相關討論增加。

討論區上，4月3日至4月7日中午期間，一則與李家超參選相關的帖文熱度最高，另一則林鄭月娥不尋求連任相關的討論排第三，至於其餘帖文大多與娛樂新聞、電視劇、足球比賽等相關。