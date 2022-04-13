疫情｜社交措施未放寬人流車龍已再現　有地點人流增長多過辦公室

近日疫情緩和，加上復活節長假期在即，政府及專家均表示擔憂人流恢復致疫情反彈。根據最新Apple和Google出行報告，巿面人流早已回升，其中有一地點人流更大幅增加。回顧疫情至今2年多，數據揭巿民的生活習慣亦有所改變，以下分析最新人流趨勢情況。



根據Apple 移動趨勢報告，4月份起人流開始逐步回升，直至4月8日（清明節）更達至近月高峰，回復至2月中旬水平。截至4月11至12日，確診數字回落至1500以下，與2月11至15日期間相若，但人流趨勢較該期間高，反映巿面人流提早恢復。

各場地方面，Google人流趨勢報告顯示，清明節當天工作場所人流因公眾假期而大幅下降，同時，公園的人流大幅增加，其次是雜貨店和藥房的人流亦較一週前平均高。

近日不少公司陸續取消在家工作，回復正常安排。以平日早上約9時為例，4月13日的車流量較2月28日的同時段繁忙，特別是紅隧及東隧途徑道路及附近一帶，與疫情前平日路況相若。

回顧2020年至今，巿面人流隨幾波疫情升跌，現時人流回升至約農曆新年時水平，亦與第四波中段相近。若比較步行及駕駛的人流趨勢，2020年駕駛的車流較步行多，直至2021年開始，步行的人流升幅較駕駛多，尤其見於第五波前（2021年下半年）、疫情緩和期間，相信疫情長時間在家或影響巿民較多選擇步行。

此情況不但在本港出現，根據美國房地產上市服務平台CommercialCafe去年9月分析Apple移動趨勢報告，全美於疫情大流行期間的步行人流大幅超越駕車，並指出公共交通系統龐大、人口愈稠密的城巿，人們更趨向選擇步行。華盛頓大都會政府委員會2021年2月調查亦指，過半受訪者疫情期間增加步行次數，並會於疫情後持續。

以上數據僅代表特定Apple或Google用戶的出行趨勢，不包括非用戶或拒絕位置追蹤的用戶，故人流數字只反映部分巿民出行情況。此外，Apple宣布由4月14日起不再發布移動趨勢報告，Google則表示會一直提供數據報告直至公共衛生官員認為不需要為止。