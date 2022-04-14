4月21日起放寬社交距離　有個地方搜尋量熱度急升勁過戲院堂食！

【放寬社交距離措施/恢復正常/晚市堂食/戲院】政府今早（14日）公布放寬社交距離措施，由4月21日開始，首階段放寬晚巿堂食、重開健身中心、美容院、戲院等599F章表列處所，所有場地4人一組。其中，若戲院符合防疫條件，包括全場觀眾已接種三針疫苗，可重開院內飲食。即看網民對措施關注焦點，其中一地點的搜尋量更較戲院高。



食物及衞生局局長陳肇始今指，第一階段晚巿堂食及多個場所可重開。戲院可恢復飲食，但員工及相關場次的觀眾須已接種三針疫苗，或為已接種兩針的新冠肺炎康復者。若戲院不恢復飲食，全場觀眾則毋須已接種三針。

措施公布前一週，網民最關注健身室安排，其次是堂食。今早「戲院」及屬公眾娛樂場所的「迪士尼」搜尋量急升。

討論區上，網民較多討論戲院飲食須接種三針的措施。另外，亦有討論體育場所、堂食及員工接種疫苗安排。

關鍵詞搜尋方面，今早「迪士尼」的相關搜尋與「放寬」一同飆升。「迪士尼」的相關搜尋方面，網民主要搜尋預約入園方法及聯絡電話，另外亦有搜尋已購套票入園兩次的詳情。早前樂園推出套票優惠，但於套票最後使用日到期前，因防疫措施而關閉，有不少顧客關注安排。