聲生不息｜5.15歌手人氣比併　曾比特增9萬粉絲勝過炎明熹

【聲生不息/港樂版/炎明熹/曾比特】無綫與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》自4月24日首播，16位歌手分男女兩隊比賽，首晚播出後炎明熹微博追蹤量急增10萬，同為香港代表的男歌手曾比特演唱《初戀》亦登上微博熱搜榜，即看各位歌手最新人氣走勢！



《聲生不息》為慶祝香港回歸25週年而製作，由國家廣電總局網路視聽司、國際合作司、香港中聯辦宣傳文體部特別指導，邀請16位內地和香港「殿堂級」和「新生代」歌手參與，由觀眾投票決定勝負，不定時有特邀嘉賓演出。

5月15日李玟和曾比特被交換至對隊，男、女隊改名為「克勤隊」及「千嬅隊」。歌手今期以3回合合唱歌對賽，包括第一組：曾比特、安崎《夏日傾情》VS林子祥、馬賽克樂隊《愛情陷阱》；第二組：劉惜君、炎明熹《念親恩》VS李克勤、毛不易《最佳損友》；第三組：李玟、林曉峰、魔動閃霸《半點心》VS楊千嬅、周筆暢、單依純《高山低谷》。

最終林子祥和馬賽克樂隊，以及李克勤和毛不易勝出，最後回合賽果則留待下星期公布。整體而言，林子祥和李克勤已曾勝出競演3次。

16位參賽歌手中，炎明熹的微博粉絲數量增加最多，節目首播至今已急增30.9萬。同樣來自香港的曾比特亦增加逾24萬微博粉絲！另外一眾內地的年輕歌手和組合，例如魔動閃霸、劉惜君、單依純等人粉絲人數亦有上升。

單看兩位香港「新生代」歌手代表，炎明熹和曾比特上集休戰期間微博粉絲亦有5萬增加，今集節目播出後，分別較上星期增加7萬和9萬粉絲！

二人的Instagram則同樣增加約1.6萬人追蹤。

至於林子祥、葉蒨文、楊千嬅、李克勤等「殿堂級」歌手代表，相較下微博粉絲增長較少。但節目播出前楊千嬅的微博追蹤人數已達1584萬，在參賽歌手中僅次於來自內地的周筆暢和毛不易，Instagram追蹤人數亦在眾歌手中最高。