網民轟天文台不發黃雨　數據揭雨量遠未達標　即睇下午降雨預測

【天文台／天氣預測／消息／雨量紀錄】本港今日（5月11日）天氣轉差，今早多區錄得超過20毫米雨量，西貢區更錄得超過70毫米，惟天文台未有發出暴雨警告信號。不少網民湧到天文台Facebook留言，質疑為何未有發出黃色暴雨警告等暴雨信號。

不過翻查天文台雨量紀錄，雖然部份地區錄得超過70毫米雨量，但原來仍未達到暴雨警告信號標準。



根據天文台暴雨警告信號指引，「黃色暴雨警告信號」表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；「紅色暴雨警告信號」表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米大雨，且雨勢可能持續；「黑色暴雨警告信號」則表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

天文台雨量紀錄顯示，多區今早錄得超過20毫米雨量，其中新界西部錄得超過50毫米，西貢區更錄得超過70毫米，惟以每小時雨量計算，西貢每小時最高雨量只有35毫米，其餘地區都不足30毫米，明顯未達到黃色暴雨警告信號中「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續」的標準。

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不過，天文台已發出特別天氣提示，指活躍低壓槽持續影響本港，預料中午前後雨勢可能較大，提醒市民應留意天氣變化。以下為天文台未來一個多小時降雨預測，大家出門或午膳要留意了。

天文台未來一個多小時降雨預測（下午約1時至約2時半）▼▼▼