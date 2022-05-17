政府架構重組｜呢個局大擴充撥款急升逾倍　民政局人手為何大減？

行政會議通過新一屆政府架構重組，政府部門「大執位」。最新「三司十五局」架構下將新增文化體育及旅遊局，而運輸及房屋局將分拆成運輸及物流局和房屋局兩個局，另增設三名副司長。參照2022年《財政預算案》各部門人手編制和預算，在新架構下，有政策局撥款預算將大增逾倍，轄下主要部門公務員編制擴張6倍有多，同時政策局人手大減至少1萬人！



新一屆政府將設「三司十五局」，新增兩局包括文化體育及旅遊局，以及由運輸及房屋局分拆出來的房屋局。另外，多個政策局轄下部門「大執位」，食物及衞生局改組為醫務衞生局，專責醫療及衞生政策，原來的環境衞生、食物安全等職能，將由擴大後的環境及生態局接掌。

原屬民政事務局的康樂及文化事務署，將轉入新設的文化體育及旅遊局。現時商務及經濟發展局下的天文台將納入環境及生態局，旅遊事務署將納入文化體育及旅遊局。

架構重組涉及資源調配，新架構下，環境及生態局撥款估計較之前急升125%。參考2022/23年財政預算案的開支預算，現時架構下環境局及環境保護署一年合共可獲撥款約110億元，而改組後將包攬漁農自然護理署、食物環境衞生署、香港天文台、政府化驗所四個部門，估計撥款預算將大增逾倍至248億元。而新設立的文化體育及旅遊局，預計可承接康文署、旅遊相關事務等約162億元撥款。

至於因架構重組而令涉及撥款減少的政策局估計有5個，包括醫務衞生局、房屋局、商務及經濟發展局、運輸及物流局、民政及青年事務局，大多涉及職能分拆，其中民政及青年事務局因不再管轄康文署，撥款預算預計大跌逾七成。改組後，撥款最多的三個政策局為醫務衞生局、勞工及福利局及教育局。

人手編制方面，單計主要部門（即政府組織圖中所列部門）的公務員人數，新架構下環境及生態局屬下主要部門的公務員估計將超過1.4萬人，較現時主要來自環境保護署的2,349人急增6.3倍，新增人手主要來自食環署。而民政事務局於分拆康文署後，主要部門的公務員人手將由現時的約1.3萬人，減少至約2,750人。