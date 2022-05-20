持續更新｜這些旅遊熱點已開關　打齊針入境不需檢測隔離

先看看哪些地點可免檢疫入境⬇️⬇️⬇️

全球疫情整體緩和，多地陸續放寬旅遊限制，不少港人喜歡的旅遊熱點已經開放免檢疫入境，旅客只要完成接種疫苗，便不需隔離檢疫或檢測，更有部分旅遊地點已完全解除防疫措施。至於日本、韓國、台灣等熱門地點，亦有傳日本即將開放旅客入境，快看看哪些地方可以「話去就去」。



疫情兩年多，近期不少熱門旅遊地點都陸續放寬防疫限制，當中英國、北歐國家如挪威、丹麥等，已完全解除入境防疫措施，不再要求旅客檢測或檢疫，入境時亦不需要提供疫苗接種證明。

另外有不少地區都已放寬入境，不過大多有疫苗接種要求，例如新加坡、泰國等要求未完成接種的旅客接受檢測及檢疫，而已完成接種的入境旅客則無此限制。大部分歐洲地點法國、德國等就要求未完成接種的入境旅客檢測或提供陰性檢測證明。而美國、加拿大、澳洲等就暫時不接受未完成接種的旅客入境。

至於港人最愛的日本、韓國、台灣等，則尚未開放一般旅客入境，不過早前日本傳媒報導指當地政府計劃於6月大幅放寬觀光旅客入境，5月或先開放小型旅行團入境，開關或指日可待。

要注意的是，本港尚未放寬檢疫安排，從中國地區以外入境者均需已接種兩劑指定疫苗，市民需預留至少7天作抵港後檢疫。另亦需留意回程登機前要準備好認可疫苗接種紀錄、獲認可的核酸檢測陰性結果證明、檢疫酒店預定確認書等文件。