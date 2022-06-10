去年消費券登記人數較預期少89萬　這麼多餘額限期前未用退回！

【八達通／支付寶香港AlipayHK／微信支付香港WeChat Pay HK／拍住賞Tap & Go／滙豐PayMe／中銀BoC Pay】第二期5000元消費券領取詳情公布在即，政府於疫情期間已兩度派發消費券刺激經濟，到底去年派發的5000元消費券對電子支付有甚麼影響？2021年財政司司長陳茂波提出計劃時，曾預計惠及720萬名巿民，最終約631萬名巿民領取，即較預期少近90萬人，而領取了消費券的當中，又有多少餘額在限期前未用完而退回給政府庫房？



2021年政府推出消費券計劃，向全港每名合資格巿民派發5000元。首兩期消費券已全部發放，只餘少部分八達通用戶未領取第三期1000元，限期延至今年9月底前領取。政府預計720萬人合資格申請，根據消費券網站統計數字，截至4月7日，約631萬人領取第一期消費券，較預期少逾89萬；而今年消費券則有約627萬人已領取。

陳茂波去年9月曾透露，2021年消費券計劃有約7成巿民選用八達通，2成選用支付寶香港（Alipay），另外各5%選用微信支付香港或拍住賞，新一輪消費券平台選用分布則暫未有公布。

在消費券計劃帶動下，各平台用戶數大幅上升。3個支付平台，包括微信支付（WeChat Pay HK）、支付寶香港（AlipayHK）和Tap & Go 拍住賞，累計於2021年下半年至今增逾180萬名用戶。

而八達通方面，網頁顯示98% 15至64歲的香港人均擁有八達通。現時巿面流通的八達通卡已達3000萬張，每日交易量達1500萬萬宗，較2020年底的1160萬宗上升約3成。

若消費券在限期前未用完，將退回政府。政府發言人回覆指，2021年消費券計劃下透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK發放的消費券，超過99%的券額已被使用，只有少於0.5%的券額在限期前仍未被使用而退回給政府，推算總額少於5221.2萬元。

而透過八達通發放的消費券，領取期限延長至今年9月30日。截至5月23日，超過99%已發放的消費券已被領取，仍未領取的券額少於0.3%。