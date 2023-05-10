定期存款｜銀行加息吸客利率達3.7厘！附各銀行定存利率優惠比較
撰文：數因斯坦
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【定存 / 定期存款利率 / 加息 / 優惠利率】多間銀行推出優惠存款利率吸客，其中工銀亞洲一般客戶12個月定期存款年利率高達3.7厘。以下整理各行12個月、6個月、3個月定期存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多（資料更新至5月10日，利率按起存額10萬元或以下計）。
以港幣10萬元本金計，一般客戶定存年利率達3%的銀行還有大眾銀行（12個月定存年利率3.5%）、星展銀行（12個月定存年利率3.4%）、中國銀行（12個月定存年利率3.4%）、工銀亞洲（12個月定存年利率3.275%）等。
6個月定存方面，中信銀行(國際)年利率達4.6%，以10萬元本金計，半年利息可達1,850元。
至於3個月定期年利率較高的銀行包括有中信銀行（國際）、星展銀行、平安壹賬通、富融銀行等。
哪些銀行港元定期存款利率較優惠？
現時多間銀行均加息搶定存客，其中中信銀行(國際)1年期定存利率高達3.7厘，以10萬港元本金計，一年利息估計可高達3,700元。（5月10日資料）。詳情請看
10萬港元或以下資金，邊度做定存更抵？
以港幣10萬元本金計，一般客戶12個月定存年利率較高的銀行包括中信銀行(國際)、大眾銀行、星展銀行、工銀亞洲、星展銀行、大眾銀行、滙豐銀行、渣打銀行等（5月10日資料），詳情請看