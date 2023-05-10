定期存款｜銀行加息吸客利率達3.7厘！附各銀行定存利率優惠比較

【定存 / 定期存款利率 / 加息 / 優惠利率】多間銀行推出優惠存款利率吸客，其中工銀亞洲一般客戶12個月定期存款年利率高達3.7厘。以下整理各行12個月、6個月、3個月定期存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多（資料更新至5月10日，利率按起存額10萬元或以下計）。



以港幣10萬元本金計，一般客戶定存年利率達3%的銀行還有大眾銀行（12個月定存年利率3.5%）、星展銀行（12個月定存年利率3.4%）、中國銀行（12個月定存年利率3.4%）、工銀亞洲（12個月定存年利率3.275%）等。

6個月定存方面，中信銀行(國際)年利率達4.6%，以10萬元本金計，半年利息可達1,850元。

至於3個月定期年利率較高的銀行包括有中信銀行（國際）、星展銀行、平安壹賬通、富融銀行等。