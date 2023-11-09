定期存款利率2023｜港元定存利率逼近5厘+比較各銀行定存利率優惠

【定存 / 定期存款利率 / 加息 / 優惠利率】多間銀行推出優惠存款利率吸客，其中南洋商業銀行智優息3個月定期存款年利率高達4.85厘（利率按存款額10萬元計，下同）！同時不少銀行都調高定存利率，例如星展銀行6個月定存年利率達4.7厘。以下整理各行12個月、6個月、3個月定期存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多（資料更新至11月6日）！



港元3個月定期存款利率2023

3個月定期存款年利率較高的銀行包括有南洋商業銀行、星展銀行、中信銀行(國際)、恒生銀行、中國銀行(香港)、天星銀行、大眾銀行、工銀亞洲、富融銀行、滙豐銀行等。

港元6個月定期存款利率2023

6個月定存方面，年利率高達4厘或以上的銀行包括星展銀行、富融銀行、南洋商業銀行、恒生銀行、中國銀行(香港)、渣打銀行、平安壹賬通、大眾銀行、滙豐銀行、中信銀行(國際)、工銀亞洲、天星銀行等。

港元12個月定期存款利率2023

以港幣10萬元本金計，12個月定存年利率達4.5厘或以上的銀行包括虛擬銀行WeLab及富融銀行，以及南洋商業銀行和平安壹賬通。星展銀行、大眾銀行、東亞銀行、中信銀行(國際)、天星銀行等12個月定存年利率亦高逾4厘。