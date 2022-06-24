消費券｜盤點支付工具優惠　八達通一方法必拎$500落袋最實際

【消費券2022／$1萬電子消費券／優惠／着數／ZA Bank】第二期消費券8月7日派發，消費券六大支付平台紛紛推出額外優惠和奬賞，吸引市民繼續選用或者轉會。我們盤點了各支付機構宣傳和優惠，發現獲得奬賞的大都是以下3個方式：



1)現金奬賞/ 折扣券/ 禮品

各大支付工具都以現金奬賞、優惠券和豐富禮品吸引客戶，由價值幾十元到高達千元不等，不過就要細心留意實際的奬賞到底是現金，還是與其他各式各樣的奬賞加起來的一個總和。

2)抽中奬

抽奬在許多大型推廣活動中好常見，今次各支付工具的推廣中就有車和演唱會門票作為奬品，自問運氣好、抽奬運強的不妨試試。

3)需消費/ 介紹朋友開戶

消費券要消費才獲得奬賞，都好自然不過。你亦可以選擇其中某些有推薦朋友賺取奬賞的支付工具，成功推薦愈多就可以獲得更多奬賞，但是往往要成功打動到朋友開戶、開卡都不是那麼容易。

各種優惠都有不同的獲得條件，不過發現當中以八達通和ZA Bank合作提供的優惠最實際—無需要抽奬、無需消費某一個金額亦無需要不斷推薦朋友。只要用八達通領取消費券及於ZA Bank 新開戶，就可拎多500元！

用八達通領消費券 簡單幾步拎多500元！

如果你繼續用或準備轉用八達通領取第二期5,000元消費券，留意以下方法可「加碼」多收500元！虛擬銀行 ZA Bank 推出超著數優惠，新客戶由即日起至7月23日在登記連結及在 ZA Bank App 成功開戶，或用邀請碼「OCTOPUS」在ZA Bank App成功開戶並登記領取消費券的八達通卡號碼，毋須任何消費就送多500元到八達通卡，讓你實實在在去消費。

登記開戶傳送門 — 用手機號碼、電郵登記，無需再輸入邀請碼

合資格新客戶成功開戶後，需在14天內到App內的指定活動頁填寫用作登記消費券的八達通卡號碼，用作領取500元獎賞。ZA Bank 將於8月內，透過手機APP及電郵發出領取獎賞通知，之後客戶可透過八達通手機APP或八達通服務站領取500元獎賞，而領取獎賞時八達通餘額不可多於2500元。

是次活動名額多達10萬個，另外提提大家，若在開戶後12個月內結束賬戶，ZA Bank有權於賬戶扣回支付的現金總金額。受條款及細則約束。

至於 ZA Bank 的現有客戶，由即日起至7月23日，只要在 ZA Bank App 派一封八達通消費券封面利是給朋友，就有機會抽到最高 5,000 元，但要留意此活動不適用於經八達通優惠開戶的客戶。受條款及細則約束。

八達通消費券購物懶人包

用八達通領消費券除可獲ZA Bank 500元的新開戶獎賞外，更可以在不同類型的商戶購物消費，以下為大家整理部份網上及實體零售、餐飲、休閒類可用八達通付款的商店。

1. 網上購物



日常於實體商戶消費，用八達通結帳非常方便，而現時亦有不少網上商店接受八達通付款，無論你於網上購買日常用品、家俱電器，預訂餐點、戲票、本地遊行程，甚至是訂閱串流音樂、於Google Play上買付費App、交電話費或停車場費用等，都可利用八達通輕輕鬆鬆以電子消費券付款。

2. 網上預訂餐點、行程等



八達通網上付款方法：

使用八達通App，便可以八達通卡（須使用附有NFC功能的手提電話或連接八達通流動讀寫器）付款，另外亦可選擇透過八達通App，以八達通銀包、八達通流動電話卡、iPhone或Apple Watch內的八達通、Huawei Pay八達通或Smart Octopus in Samsung Pay直接付款。

至於不少可使用消費券的商戶，如零售店、餐廳、主題樂園、戲院等，大部分都接受八達通付款。

3. 實體商戶：購物



4. 實體商戶：飲食



5. 實體商戶：休閒娛樂

