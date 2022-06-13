消費券｜8.7起派第二期5000元　網民即搜呢幾類人申請資格

財政司司長陳茂波今（13日）公布第二階段消費券將於8月7日開始分階段發放，新增BoC Pay及PayMe from HSBC，連同支付寶香港（Alipay HK）、八達通、Tap & Go「拍住賞」及微信支付香港（WeChat Pay HK）共6個平台，巿民可選擇「轉會」與否。另外，今次限制「有意圖永久離港者」為不合資格領取群組。即看網民關注焦點！



第二期消費券受惠範圍擴大，年滿18歲永久性居民及新來港人士，包括暫時不是但有資格成為香港永久性居民，例如來港專才、企業家、升學人士等，可獲半額消費券。

陳茂波提到，留意到有巿民表示移民海外人士是否不應領取消費券，故今次消費券不涵蓋「有意圖永久離港者」。實際視乎申請人於2019年6月18日至今年6月12日期間是否有合理原因而不在港，例如海外留學及派駐外地工作則合符資格；若市民沒有合理原因下提早領取強積金，或有其他證據顯示其無意返回香港，全屬於不合資格領取消費券。

在六大平台中，最近一週八達通的平均搜尋趨勢最高，其次是支付寶香港和新增平台之一、滙豐銀行的PayMe。另一新增平台為中銀香港的BoC Pay，欲申請轉會的巿民可上網或前往服務中心登記，登記日期為6月23日至7月23日。

消費券詳情公布後，網民即搜18歲定義、計算方法、申請資格等，另外「新移民」和「轉平台」亦同上榜。