消費券｜支付工具優惠比併　八達通「獨家聯乘禮遇」隨時領$2200

【消費券2022／第二期電子消費券／八達通】第二期5000元消費券容許市民轉用其他電子支付工具領取，有意「轉會」的市民可於6月23日至7月23日登記，消費券將於8月7日起分階段發放。6間電子支付工具商包括八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，以及新增的BoC Pay和PayMe from HSBC，紛紛推出優惠吸客，其中八達通更推出多項現金獎賞及「獨家聯乘優惠」，隨時可取得2200元額外現金獎。



第二期5000元消費券將於8月7日起分階段發放，有意「轉會」的話可於6月23日至7月23日登記。（資料圖片）

選擇哪種電子支付工具去領消費券，現金獎賞、商戶優惠及個人消費模式都是重中之重的考慮因素，截至6月20日數據，八達通、AlipayHK、Tap & Go、WeChat Pay HK、BoC Pay、PayMe from HSBC都陸續推出現金獎賞、商戶優惠、回贈及抽獎等，當中以八達通種類最多。

各支付工具優惠着數、種類如下▼▼▼

若單計現金獎賞及現金券金額，八達通最實際，透過消費可拎最多200元，加上迎新優惠即賺30元，即隨時最多拎230元。AlipayHK、BoC Pay、PayMe及WeChat Pay HK，則分別可拎最多210元、168元、80元及25元。

八達通推出30元「轉會」現金獎賞，以及「獨家聯乘禮遇」。（八達通網頁）

另外，八達通亦推出30元「轉會」現金獎賞，以及「獨家聯乘禮遇」，包括在7月31日前用八達通手機應用程式申請花旗銀行（Citibank）八達通白金卡享900元，以及用ZA Bank開戶送500元等，隨時可領取總值2200元的「額外現金獎上獎」。加上用八達通領消費券用作乘坐公共交通工具，可獲政府交通補貼最多500元，比其他支付工具相對化算。

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