DSE｜非聯招出路　自資學位可獲資助1年$3.3萬（附課程學費資料）

中學文憑試DSE於7月20日（周三）放榜，不過大學資助學位僧多粥少，同學們不妨按個人興趣、經濟狀況等選擇自資學士、副學士等課程。現時政府亦有向合資格的課程學生提供免入息審查資助，考獲「3322」成績便可申請，本學年資助額達33,200元，以下為大家整各大院校課程資訊、學費及資助額，助同學們尋找升學出路。



近年升學出路更趨多元，同學們如無緣經聯招入讀資助大學課程，也可選擇其他出路，例如按自身興趣、未來生涯規劃、經濟條件等選擇自資學士學位課程。

學費方面，自資學士課程費用不一，普遍會較資助學位課程貴，不過政府自2017年起向本港合資格院校（非八大）開辦的全日制經本地評審的自資學士學位課程學生，提供免入息審查資助（NMTSS），要求於DSE考獲「3322」成績，本學年資助最高達33,200元，扣除資助額後，不少商科、社科、人文學科等課程可較資助學位課程收費42,100元低。

現時收費較低廉的課程包括有東華學院的社商企業持續發展（榮譽）管理學學士、應用心理學（榮譽）社會科學學士，扣除資助後平均每年學費為36,530元。其他院校如宏恩基督教學院、香港能仁專上學院、香港伍倫貢學院、珠海學院等亦有提供資助後1年學費少於4萬元的學士課程。

學費較貴的課一般是醫療、工程學科、理科等，例如職訓局的香港高等教育科技學院的營養及健康管理（榮譽）理學士、飛機工程（榮譽）工學士，資助後1年學費需6萬多至7萬多元。至於八大所開辦的自資學士課程由於未納入NMTSS計劃，同學們只能申請有入息審查的政府資助計劃。

另外，近年護理、資訊科技等行業人才需求大增，不少相關學科的自資學位課程獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」，學生可獲較高的資助額。不過課程主要經聯招收生，聯招遴選後若仍有學額，亦可取錄少量本地學生。

除了自資學士課程外，亦可選擇修讀副學士及高級文憑課程課程，現時包括八大的附屬院校，本港有20多間院校開辦副學位課程，2年學費介乎10萬多至8萬多元，一般入學要求為5科2級。部分自資高級文憑課程亦納入「指定專業/界別課程資助計劃」，入讀同學可獲資助。