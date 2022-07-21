大熊貓安安逝世　海洋公園去年1176隻動物死亡　園內動物創新低

海洋公園大熊貓安安早前食慾不振，身體狀況欠佳，今早（21日）園方為牠安排安樂死。安安享年35歲，相等人類約105歲，是全球最年長的圈養熊貓。夏日是海洋公園的旺季，不少巿民到來遊玩，除了機動遊戲，不少遊客是想來看看各類動物，到底現時全園總共有多少動物？每年出生、死亡的動物又有多少？



根據海洋公園業績報告，2020至2021年度公園共有6,868隻動物，其中魚類佔近9成，另外有408隻鳥類和102隻兩棲類動物，陸上哺乳類、海洋哺乳類和爬行類動物則合共有約200隻。

比較歷年統計數字，截至2021年6月30日，全園6,868隻動物總數為近年新低，是自2012年以來首次跌破7000隻。

動物數量減少的原因主要來自死亡和安排離園的動物增加，雖然2020至2021年度共有984動物出生或引入，但全年共有1,176隻動物死亡，較上年度升1.24倍，獲其他離園安排的動物亦增加至418隻，故總計動物數量有所減少。

在過去一年1,176隻離世動物中，魚類佔逾95%，另外有28隻鳥類、4隻出生不足一星期的狐獴、屬第二代園內出世的印度太平洋樽鼻海豚Milo等。

部份死亡動物：