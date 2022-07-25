酷熱天氣警告長達11天勢持續至月底　或平最多熱夜7月紀錄

本港天氣持續炎熱，7月截至25日酷熱天氣日數已有18天，而最新一個酷熱天氣警告更由7月15日發出起持續至今已至少11天。到底過往最多酷熱天氣、熱夜紀錄是哪一年？今年有無機會追平過往7月紀錄？



7月初颱風過後，本港連日高溫，天文台於7月8日早上發出月內首個酷熱天氣警告，其後於7月9日發出第二個並持續約6天，而最新一個酷熱天氣警告由7月15日發出起持續至今已至少11天。

近年酷熱天氣日數增加，並屢破紀錄，例如2020年有47天發出酷熱天氣警告，當時已是歷史新高，但2021年隨即再破紀錄，酷熱天氣高達54天，截至7月25日，本年酷熱天氣日數已達24天，要追平去年紀錄即要多30天。

而比較歷年7月，就以2020年的7月共20個酷熱天氣日為最高紀錄，今年7月截至25日已有18天酷熱天氣，而據天文台9天天氣預報，由26至31日最高氣溫均超過達到或或攝氏33度，很大機會會多6天酷熱天氣，即共24天，或能破歷史紀錄。

7月25日擷取的9天天氣預報（天文台網站）

熱夜方面，2021年有61天為有紀錄以來最多，按月份計就以2020年7月共21個熱夜為最高紀錄。今年7月截至25日已有19個熱夜（天文台未公布7月數據，日數按天文台當日測量最低溫度達攝氏28度或以上估算），天氣預報顯示至月底每日最低溫度均逾28度，即本月亦大機會破最多熱夜的7月紀錄。