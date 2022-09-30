恒指本周曾逼近17000點　收息股勁挫4大公用股最慘　賺息唔夠蝕價

恒生指數本周跌至接近17,000點、觸及近11年低位，周五（9月30日）收市報17222.83點，不過市場悲觀情緒瀰漫，更看淡恒指或將下探16,000點。不少股民都會投資高息股票收息抗通脹，然而近日股市勁跌，多隻藍籌「收息股」亦無一倖免，即看哪一隻跌得最慘、哪隻最有可能賺息蝕本！



本港股市下半年「跌跌不休」，截至9月30日收市，恒指由7月至今累計下瀉逾21%或4,596點至17,234點，跌至逾11年低位。單計9月，恒指亦已累跌2,720點，跌幅達14%。

不少人都會投資派息高兼表現穩定的股票收息，但近期多隻「收息股」都隨大市下跌。「01研數所」抽取10隻較知名的收息港股（見上表），9月由港燈（2638）領跌，大瀉或16%或1.05元；其次是匯豐（0005）下跌15.3%或7.45元。較為抗跌的股票有和記電訊（0215），9月股價大致持平。

而比較52周高位，就以中華煤氣（0003）跌得最慘，較年內高位下瀉43.5%或5.3元，股價由最高12.28元跌至9月末的單位數6.94元，跌幅緊隨其後的是和記電訊，由高位跌33.7%或0.59元，至1.16元。

股市大跌下，即使獲派股息亦隨時有機會賺息蝕本！比較上述10隻股於2021年10月初購入1手的成本，加上一年所賺利息，再減去股票最新價值，可得這一年的淨賺蝕：中電今年股價大跌，去年買入一手如繼值持有，估計損失5,000元以上；煤氣同樣跌價，估計會蝕4,000多元。此外買港燈（2638）、港鐵（0066）亦要蝕千元以上。

至於中移動（0941）今年派息豪爽，加上股價平穩，一年前以23,325元買入1手，估計可賺逾3,900元，另外若去年買入匯豐及和記亦不大會損手。