持續更新｜個案數反彈至單日近5000宗　7天平均死亡率跌至0.15%

新冠肺炎持續，本港周日（9日）新增4,890宗確診個案，包括4,562宗本地個案及328宗輸入個案，其中本地個案稍見反彈。而本港自9月26日起放寬入境檢疫至「0+3」，輸入個案佔入境旅客人數比例7天平均數最新升至4.3%，相當於每100名入境人士中增至約4人確診。

（本文整理2022年7月以來確診趨勢、輸入個案及入境人數比較，住院及重症比率、不同階段死亡率等數字。）



本港新增確診人數稍升，新增個案7天平均數進一步回升至4,133宗。

本港自9月26日起放寬入境檢疫至「0+3」，入境人數逐漸上升。輸入個案佔入境旅客人數比例7天平均數最新升至4.3%，相當於每100名入境人士中增至約4人確診。

住院比率方面，新增住院個案對比同期確診人數的比率之7天平均水平最新升至4.6%，而新增重症住院比率7天平均水平則維持平穩。（註：請留意算式上新增住院個案及新增確診個案未必互相對應，比率僅供比較入院水平，以作參考）

最近一周，新增死亡7天平均數呈下降趨勢，新增死亡個案對同期新增確診個案比率之七天平均數介乎0.15%至0.2%之間。