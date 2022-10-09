持續更新｜疫情回穩0+3後輸入個案比例稍升　每100人入境3人中招

新冠肺炎持續回穩，本港周三（10月5日）新增3,642宗確診個案，包括3,318宗本地個案及324宗輸入個案。本港自9月26日起放寬入境檢疫至「0+3」，輸入個案佔入境旅客人數比例稍見上升，7天平均數由2.2%升至3.2%，上升1個百分點，相當於每100名入境人士中增至約3人確診。

（本文整理2022年7月以來確診趨勢、輸入個案及入境人數比較，住院及重症比率、不同階段死亡率等數字。）



重陽節假期過後，本港新增確診人數稍升，而比較更長期趨勢，新增個案7天平均數進一步回落至3,746宗。

本港自9月26日起放寬入境檢疫至「0+3」，入境人數逐漸上升，新增輸入個案佔整體新增個案比率7天平均亦有所上升，由9月25日約3%升至10月5日的約7%。至於輸入個案對比入境入數的7天平均數由2.2%升至3.2%，相當於每100名入境人士中，確診者增加一人。

住院比率方面，9月下旬至今，新增住院個案對比同期確診人數的比率之7天平均水平緩緩上升，最新升至4.6%，而新增重症住院比率7天平均水平則維持平穩。（註：請留意算式上新增住院個案及新增確診個案未必互相對應，比率僅供比較入院水平，以作參考）

最近一周，新增死亡7天平均數呈下降趨勢，但由於確診數字大致下降，新增死亡個案對同期新增確診個案比率之七天平均數介乎0.13%至0.23%之間，較之前稍升。