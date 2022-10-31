尼格風球｜天文台改發3號風球　76年來11月打風只出現咁多次

尼格風球迫近香港，天文台於昨晚（10月30日）發出1號戒備信號，並於今日（10月31日）下午4時20分改發3號強風信號；若按預測路徑，本港或有機會於本周中後期打8號風球，以年底來說情況相當罕見。



究竟本港11月打風有幾罕見？翻查天文台歷史數據，自1946年有紀錄以來，76年來11月的8號或以上風球僅得兩次，分別在1954年及1972年，即使將3號風球計算在內也只得9次，而最近一次11月出現3號風球則是2018年11月玉兔風球。即看歷年本港冬季打風紀錄！



自天文台1946年有紀錄以來，76年來曾於11月發出13次1號或以上颱風信號，其中8號或以上風球僅得2次，分別是1954年11月6日颱風柏美娜時發出最高9號風球，以及1972年11月8日颱風柏美娜（同名）兩度發出最高8號風球。

若連計12月風球紀錄比較，歷年冬季最遲發出的3號或以上信號是1993年12月1日，當時超強颱風艾瑪迫近本港。最近一次11月3號風球或以上則是2018年11月，颱風玉兔迫近本港，持續約13小時30分鐘。

天文台今午（10月31日）4時20分發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。早前又指，按照現時預測路徑，尼格會在星期三（11月2日）稍後至星期四（11月3日）相當接近珠江口一帶，市民應保持警覺，留意最新風暴消息。