結婚禮金公價2022｜調查指禮金加價要咁多至啱！鑽戒至少要咁多卡

【結婚消費開支2022／禮金畀幾多】結婚開支中，要數禮金最為頭痕，到底禮金多少才算合適呢？先答以下問題看看你打算給予女方的禮金算多還是少吧。



生活易（ESDlife）於今年9月至11月訪問1,226位在2022至2024年間結婚的新人，了解準新人總開支及消費模式，發現隨着防疫措施逐步放寬，結婚消費市場、新人婚禮及婚宴規模正漸漸回復至疫情前水平。

禮金方面，調查指出，2018年起禮金中位數一直維持在5萬元，去年卻逆市上升到6萬元，至今年更進一步升至6.8萬元，估計因未來外父外母對禮金金額期望增加，而準女婿為表誠意都會願意配合女家要求，並定出好意頭金額。

調查指出，禮金中位數升至6.8萬元， （資料圖片）

結婚平均開支升至38萬元 準新娘最想要1卡以上鑽石戒指



調查同時發現，新人平均結婚開支逾38萬元，當中以婚宴酒席花費最多，達約14.9萬元，其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費約10.9萬元；婚紗攝影更急升28%至約2.6萬元，主因海外婚攝項目上升。

另外，調查發現熱門求婚地點為「酒店Staycation（46%）」、「家中（21%）」及「餐廳（10%）」，但重點還是在於要預備好求婚戒指，當中過半準新娘明言若伴侶求婚時沒有預備求婚戒指，不會答應求婚。

鑽石戒指要多少卡才足夠？（資料圖片）

至於對求婚戒指期望，近半（47%）準新娘希望達1卡或以上，反映求婚戒指及其鑽石大小的必要性，以顯示男士真心及誠意。

以上數據只供參考，結婚開支應視乎自己需要及預算而定，沒有劃一標準。