月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行職級人工　你有無underpaid?

【港人月薪／薪酬待遇／統計處／2022】又到年尾大檢閱，你今年的薪金是否合乎行情，又有否「underpaid」呢？政府統計處最新公布《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人2022年第3季就業收入中位數維持2萬元，不過男性及女性月入中位數都按年上升。

究竟你的收入算多還是少，又排全港第幾呢？另外，統計處亦公布了主要行業、職級工資中位數，看看你現在人工究竟有否「underpaid」。



政府統計處最新公布《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人2022年第3季就業收入中位數維持2萬元。（資料圖片）

根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》，若不計及外傭，2022年第3季本港有3,295,100勞動人口，當中1,789,600是男性，女性有1,505,500，每月就業收入中位數是2萬元，意味如果每月薪金多於2萬元，已比全港一半打工仔高。

值得留意的是，雖然2022年第3季港人每月就業收入中位數與2021年第3季相同，但其實今年男性及女性收入中位數都有上升，分別由20,000增至21,000，及由17,200增至18,000。不過，2022年第3季就業人數按年略為減少了約6.8萬人。

盤點各行業、職級收入 即睇你有無underpaid



如以行業及職級劃分，你的工資又是否合理呢？即看2022年第3季各主要行業及職級工資中位數。