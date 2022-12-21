2022年1.5萬地點曾納強檢　上半年耗38億　這2幢大廈上榜10次最多

2022年本港經歷最嚴重的第五波疫情，多區大排長龍輪候核酸檢測成為不少港人的集體回憶。「01研數所」整理數據後發現，由年初至12月13日當局宣布縮減強檢當日計算，本港合共有超過1.5萬個地點曾被納入強制檢測公告，當中不少地方都多次上榜。最誇張是有1幢公屋及1幢居屋今年內至少10次上榜，更試過連採樣站也被納入強檢名單！

醫務衞生局表示，今年上半年的免費檢測涉約38億元公帑，平均每次開支約215元；2022年1月至11月期間，政府共提供約3,670萬次免費核酸檢測，平均而言每名港人曾接受5次免費檢測。



本港自2021年底爆發望月樓Omicron群組，揭開第五波疫情並一直持續至2022年。強制檢測作為港府重要防疫措施之一，2022年以來可謂「年中無休」，除2月至3月期間因疫情大爆發而暫停近1個月外，僅於個別颱風襲港日子暫停。

翻查今年以來的強檢公告（註：不包括圍封檢測），高峰期曾試過單日有多達96個地點上榜。2022人1月22日，當時正值葵涌邨大爆發，逸葵樓圍封強檢期間，當日除了有葵涌邨及附近的十多幢大廈上榜外，亦有不少上榜地點是葵涌邨患者曾到訪，以及同期爆發的倉鼠群組相關地點。

2月初，疫情迅速蔓延兼逢農曆新年假期，引發眾多「拜年群組」，社區傳播一發不可收拾。2月7日上榜強檢地點曾多達85個，其後多日維持每日60個或以上，各區均見大排長龍等檢測的情況。

及至2月下旬，因應個案太多及採樣能力有限，當局停發強檢通告，直至3月22日恢復。重啟初時每日地點數目維持約10個，至5月升至每日40個，到下半年逐漸升至每日60多個。

2幢大廈年內強檢至少10次 檢測站亦曾上榜

當局因應個案分布及污水檢測等準則安排強檢，有不少地點均曾多次上榜。次數最多的包括大埔寶雅苑家和閣，以及上水彩園邨彩湖樓，2幢大廈都曾被納入公告至少10次。另外最早出現社廣泛傳播的屯門區內，大興邨興耀樓、興昌樓均上榜多達9次。根據紀錄顯示，本港有逾630幢大廈曾上榜5次或以上，當中大多數是公屋及居屋，私樓則為少數。

2022年初不少食肆、商舖、甚至交通工具都曾被納入強檢公告，至近期通常僅住宅大廈上榜。最特別的莫過於1月石硤尾大坑東邨東滿樓爆發疫情期間，連當區採樣站也曾於1月18日被納入強檢名單。

半年檢測開支逾38億元公帑

檢測開支方面，醫務衞生局回覆查詢指，今年1至11月期間，包括強檢公告、圍封強檢以及特定群組檢測等途徑，政府共提供約3,670萬次免費檢測，當中上半年1,760萬次檢測開支約38億元公帑，平均每次開支約215元。以本港人口約730萬人計算，首11個月做了3,670萬次免費檢測，即相當於平均每名港人曾接受5次免費檢測。

政府續指，由年初至11月共採取156次「強制檢測公告」執法行動，共檢查46,386人，發現2,355人沒有遵從「強制檢測公告」，其中866人因無法提供合理辯解而同時被發出定額罰款通知書。至於罰款收入，政府由今年2月8日起將相關定額罰款由5,000元倍增至1萬元，以10月為例，月內共263人於突擊執法行動中被罰款，為庫房進帳263萬元。