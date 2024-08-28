急症室輪候時間及收費：實時更新｜即睇全港18區醫院等候時間

撰文：凌素研
出版：更新：

【公立醫院急症室輪候時間 / 實時更新】

急症室會優先診治被分流為危殆、危急和緊急的病人。下列數據是統計過去數小時其他病人的最長等候時間，只供參考，並非現時預計等候時間。急症室須處理突發意外傷者及危重病人，因此未能準確提供預計等候時間。

以下提供全港18間醫院急症室的輪候時間/實時更新▼▼▼

公立醫院急症室收費如下：

符合資格人士
- 急症室：每次診症 $180
- 住院費用 (急症病床)：入院費 $75，每天 $120
非符合資格人士
- 急症室：每次診症 $1,230
- 住院費用 (普通科醫院)：每天 $5,100
私家服務收費
- 住院費用 (急症醫院)：頭等病房每天$6,650；二等病房每天 $4,430

在政府急症室接受診症或治療並非「先到先得」，而是實施分流制度，即按照病人病情的輕重緩急而定治理的先後次序。

當病人抵達急症室後，先由一名富經驗及接受特別培訓的護士，對病人的病情作出初步評估，分流護士會根據病情將病人分為5類：危殆 | 危急 | 緊急 | 次緊急 | 非緊急

根據醫管局的指引，如被分流為危殆類別，病人毋須等候，會即時獲得醫護人員治理。至於一些非緊急的病人，他們可能需要等候較長時間。以下為醫管局定立的服務目標︰

危殆: 即時診治
危急: 在 15 分鐘內處理 95% 病人
緊急: 在 30 分鐘內處理 90% 病人

什麼是急症室分流制度？

當病人抵達急症室後，先由一名富經驗及接受特別培訓的護士，對病人的病情作出初步評估，分流護士會根據病情將病人分為5類：危殆 | 危急 | 緊急 | 次緊急 | 非緊急。想知道你大約要等多久，請看此處

急症室收費是幾多錢？

公立醫院急症室一般每次診症費為 HK$180 （公眾收費–符合資格人士）。但還有其他收費類別，請查看此處

醫管局去年流失7.6%醫生　急症室重災　3專科新症至少排100星期冬季流感高峰2024　今年暫錄35宗嚴重個案15人死亡　爆發群組倍增預算案2023｜15歲以上港人四成患長期病　患病率升醫療開支逾千億三成港人患慢性病逼爆公院　政府擬設基層醫健局推一人一家庭醫生
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