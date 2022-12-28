放寬防疫｜撤疫苗通、限聚、強檢　網民最關注是？最憂慮這件事

特首李家超今日（28日）召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布放寬一系列防疫措施，包括取消疫苗通行證，取消密切接觸者檢疫令，取消入境強制核酸檢測，以及取消所有社交距離措施，明日（29日）起生效。另外即時停止大廈強制檢測公告，不過口罩令、確診者隔離、學校快測要求仍然維持。

今次是疫情以來對防疫措施的最大調整，到底網絡最關注哪一項措施？為何有部分網民對放寬感憂慮？



進一步放寬措施的消息於今午1時左右傳出，「疫苗」搜尋量率先飆升，至下午3時半記者會開始後，「檢疫」及「檢測」的搜尋量亦見上升。各項措施中，網絡最關注「疫苗」相關要求，而「疫苗通行證」更登上本日熱門搜尋榜首。

Google香港2022年12月28日熱門搜尋，擷取於當天下午4時。（網頁擷圖）

防疫措施維持近三年，不少網民都表示歡迎，不過亦有人理性討論，認為近期每日確診均約2萬宗，不明白為何不待確診數字稍見下降才放寬，憂慮確診人數再急增，加大醫療系統負荷，亦擔憂長者等高風險人群重症或死亡數字增加。

對於取消入境強制核酸檢測，改為向入境人士發出自行快測到5天的健康建議，有網民認為這要求形同虛設，因未必人人都會自律檢測。

另有部分人希望口罩令亦可盡快撤銷，而醫務衞生局局長盧寵茂於記者會上重申，因本港處於呼吸道感染高峰期，為避免市民受到新冠及冬季流感雙重夾擊，故要維持口罩令。