通關內地｜設每日過關名額6萬人須網上預約　哪個口岸最熱搜？

行政長官李家超及官員今日（1月5日）舉行記者會，宣布1月8日與內地通關的細節安排，其中深圳灣、文錦渡、落馬洲支線三個陸路口岸將恢復疫情前的營運時間，初期設每日配額5萬人，須網上預約。市民入境內地須提供出發48小時內的病毒檢測陰性證明。消息一出即引起網民熱搜，即看最新網絡焦點，哪個口岸最多人關注？



首階段恢復正常營運的陸路口岸包括深圳灣、文錦渡、落馬洲支線，三個口岸每日配額5萬人，須經網上系統預約。連同機場、港珠澳大橋，以及1月8日重開的港澳碼頭、中港碼頭，即一共七個口岸，每日最多6萬個港人單向從海、陸、空北上不同口岸進入內地，至於港人回港則不設限額。其他口岸將於其後階段開通，當中高鐵站將不遲於1月15日開通。

入境內地時須出示兩項證明，包括成功預約證明（紙本、截圖或短訊），以及48小時的病毒檢測陰性證明。預約系統將於今日傍晚6時後推出，市民可經「香港政府一站通」（www.gov.hk）網站登入，預約將分為每日早、午、晚三個時段，每名申請人可為最多三名同行人士預約。

搜尋數據顯示，網民最關注過關預約及名額，另外跨境直通巴主要使用的文錦渡口岸關注度亦見上升。

至於比較各大口岸最近一日的平均熱度，疫情期間一直開通的深圳灣是仍是最多關注的口岸，其次為同樣是鐵路口岸的落馬洲，至於文錦渡及港珠澳大橋搜尋度則較低。