SPY x FAMILY奪Netflix港收視第一　《我和彊屍》登Disney+串流榜

觀看串流（Streaming）影片已成為不少港人的日常娛樂，但到底哪些節目最受港人歡迎？根據收視網站FlixPatrol資料，輕鬆小品是多數港人的首選，其中搞笑動畫《SPY x FAMILY間諜家家酒》以及喜劇《摩登家庭》分別奪得Netflix及Disney+香港區影集2022年的收視第一位。

至於韓劇仍然是「流量擔當」，多部作品位列十大，另外本地經典劇集《我和殭屍有個約會》亦打入Disney+串流榜。不過港人口味似乎有點與眾不同，多部全球熱播的話題之作排名竟這麼後！



由於兩大串流平台均沒有公布官方觀看數據，本文以FlixPatrol所統計的每日收看排名數據回顧2022年的收視十大。

Netflix方面，除了第一位的日本動畫《SPY x FAMILY間諜家家酒》，其餘十大熱播節目中大多為韓劇，包括《非常律師禹英禑》、《還魂》、《社內相親》、《我們的藍調時光》等一共七部。不過，去年多套全球熱播的話題美劇，如《星期三》（第18位）、《創造安娜》（第22位）、《睡魔》（第25位）等均十大不入，僅《怪奇物語》能登上第6位，港人的觀影口味似乎有點與眾不同。

而Disney+的十大節目就更多元化，包括首位《摩登家庭》、第2位《陰屍路》為美劇，第3位則是本地經典劇集《我和殭屍有個約會》，第4位有動畫《阿森一族》等，另外近期作品《梅艷芳：導演版》亦能打入前五名。

至於電影方面，Netflix香港區收視前三分別是《孟買大家姐》、《千萬別抬頭》、《Tinder 詐騙王》，而本地科幻合拍片《明日戰記》則排名第6。Disney+的前三名熱播電影則分別是漫威系列的《復仇者聯盟：終局之戰》、迪士尼電影《奇幻魔法屋》，以及彼思作品《熊抱青春記》。