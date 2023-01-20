實時更新｜全港檢測站預約排隊情況、最新籌號一文看清

通關後第一個農曆新年，不少人都計劃到內地過年。現時過關入境內地仍要求提供48小時內的核酸檢測報告，近日全港多個檢測站均大排長龍。截至上午10時，有8個檢測中心及採樣站下午時段預約已滿，包括深水埗白田社區會堂、沙田大會堂廣場等，政府提醒未有預約者今日不要前往相關檢測中心或檢測站。

「01研數所」特別製作「檢測站實時預約情況」及「大型採樣站籌號實時排隊狀況」互動圖表，以供讀者參考。



即日檢測名額仍然充裕的檢測中心／檢測站



港島

柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）

小西灣社區會堂

利東社區會堂（近利東站B出口）

九龍

土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）

九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）

坪石邨黃石樓旁籃球場（近彩虹站A出口）

新界東

粉嶺和興社區會堂

上水保榮路遊樂場天幕下

鄉事會街2號大埔社區中心籃球場（近大埔墟站A出口）

火炭禾寮坑路近禾寮坑遊樂場（近火炭站D出口）

新界西

天水圍天柏路公園

大窩口社區中心

葵涌新區公園（近葵興站D出口）

興芳路遊樂場硬地足球場（近葵芳站D出口）

葵涌石排街公園

青衣長發社區中心

青衣游泳池外空地（近青衣站C出口）

荔景社區會堂（近荔景站A出口）

以下為今日檢測名額已滿的檢測中心及檢測站，未有預約的人士不會獲得服務，因此未有預約者今日請不要前往：

深水埗白田社區會堂

楓樹街遊樂場

何文田公園

觀塘牛頭角道體育館

大角咀櫸樹街

麥花臣遊樂場籃球場

沙田瀝源社區會堂

沙田大會堂廣場