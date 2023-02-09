口罩令1049日　疫下3年全城棄逾60億個口罩　塑膠廢物塞爆堆填區

自新冠疫情爆發開始，港人戴口罩的時間長達三年。過往環境局曾估計，疫下全港每日耗用400萬至600萬個口罩，口罩令至今（2月9日）已推行1049日，即全港巿民共棄置42億至63億個口罩，總重量達1萬至1.5萬公噸。同時，最新政府統計亦顯示，2021年全港家庭日均棄置1,342公噸塑膠，較2019年多逾7%。



回顧疫情三年的各項防疫措施，口罩令、限聚令及相關防疫措施同樣於2020年3月28日開始實施，近日政府已放寬大部分防疫措施，惟仍維持口罩令，直至2023年2月9日，至今已推行1,049日。

環境局2020年曾表示，估計全港每日耗用400萬至600萬個口罩，棄置在堆填區的口罩估計重約10至15公噸。若以口罩令推行日數推算，即全港在疫情間已至少耗用約42億至63億個口罩，總重量約1萬至1.6萬公噸，相等約2隻大型航母排水量。

即棄口罩由不織布及過濾層、橡筋等塑料製造，根據環境保護署《香港固體廢物監察報告》，2021年及2021年全港每日平均棄置1,318公噸及1,342公噸塑膠，分別較2019年增5%及7%。其中，推算每日棄置於堆填區的口罩佔總塑膠廢物的千分之五。