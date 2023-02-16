本學年11間幼稚園倒閉　出生人數跌至60年新低　教師需求或減咁多

本港出生率持續下跌，適齡學童人數大減，導致近年不少幼稚園出現收生不足問題。疫情期間本港出生數目平均下跌逾一成半，2021年亦跌至60年紀錄以來最低。若以人口比例推算，下一學年入讀幼兒班（K1）的學生將減近兩成，2024/25學年更有機會較現時少1.5萬名學童，直接衝擊幼稚園收生及教師人手需求。



受新冠疫情影響，近年出生率下跌情況加劇，統計處資料顯示，2020年全港出生人數為4.3萬人，較上一年度跌近19%，2021年再跌14%至3.7萬人，是60年紀錄以來新低。

適齡學童下跌 未來兩年減萬名幼兒班學生

出生率下跌，適齡學童人數亦隨之減少，2021/22學年全港約有5萬名幼兒班學生，較上一學年少約3900人。未來學生人數將繼續下跌，若以2019年至2021年出生數目推算來年的學童數目，下一學年入讀幼兒班的學生將跌至4.1萬人，2024/25學年更有機會跌至3.5萬人。

本港學童可選擇入讀參加政府「幼稚園教育計劃」（前為學前教育學券計劃）的幼稚園、私立獨立或其他沒有參與計劃的非牟利幼稚園。前者獲政府按學童人數資助，每名學童一年資助額為36,910元至59,060元，由政府直接向幼稚園發放。

故此，幼稚園收生直接影響學校營運情況，據上述推算，2024/25學年獲政府資助的幼稚園學童人數或跌至2.7萬名，其他幼稚園有約8800人，分別較2021/22學年少約1萬及3800人。

本學年減11間幼稚園 教師需求亦下跌

根據本學年《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽》，現有約1030間幼稚園，包括744間參加幼稚園教育計劃及281間不參加計劃的幼稚園，整體較上個學年減少11間。

另一方面，教師人數亦稍有下跌，2021/22學年共有1.3萬位幼稚園教師，較上一學年少約4%，跌幅較學生數目輕微。不過，若以未來兩年的估計學生人數推算，假設師生比例為1:12，2024/25學年所需的教師人數或將跌至1.1萬人，較現時少逾2000人。