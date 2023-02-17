四成幼稚園K1收生不足30人　呢幾區出生人口急跌恐致結業潮

本港多間幼稚園收生不足，現時全港參與「幼稚園教育計劃」的幼稚園幼兒班（K1）收生中位數為33人，近四成收生少於30人，可獲資助不足或影響營運情況。早前教聯會調查指出，逾七成幼稚園反映收生人數減少的主因是學校所在地區出生率下跌，究竟現時收生不足的幼稚園集中於哪區？是否與該區出生人口有關？



現時本港幼稚園主要分為非牟利及私立獨立學校，其中大部分非牟利幼稚園參加政府「幼稚園教育計劃」（2017/18學年前為「學前教育學券計劃」），按學生人數接受政府資助。本文僅統計參加計劃的幼稚園，不包括私立獨立或其他不參加計劃的非牟利幼稚園。



由於本港出生率下跌，入讀幼稚園的學生減少，根據2022/23學年《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽 》，現時全港有744間幼稚園參加「幼稚園教育計劃」，今個學年幼兒班收生中位數為33人，近四成、286間幼稚園收生少於30人。由於幼稚園所獲的資助額按學生人數計算，收生多少直接影響學校營運情況。而幼稚園收生不均情況亦明顯，在不少學校收生不足的同時，亦有86間幼兒班錄取100人或以上，更有2間錄取逾300人。

東區和觀塘區錄得最多收生不足幼稚園

按18區分布，東區有32間幼稚園收生少於30人，佔該區幼稚園逾六成，為全港最多。其次是觀塘、屯門及葵青，分別有25至30間，各佔所屬地區的幼稚園約四成。

比較地區人口，假設大部分2021年的2歲幼兒將於2022/23學年入讀幼兒班，若以2021年與2016年人口普查所得的18區2歲人口推算地區出生人口變化，收生不足最嚴重的東區、觀塘及葵青區人口跌幅較平均高，反映幼稚園收生不足與所屬地區出生人口有關，而屯門則未見明顯關聯。

在700多間幼稚園中，截至2022年11月，概覽顯示有26間幼稚園取錄少於10名幼兒班學生，主要位於在觀塘區、港島東區、深水埗區、離島區等。