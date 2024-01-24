管制即棄塑膠∣廢膠10年激增38%　回收率僅11%　附禁售產品名單

政府今年內會推行多項減廢措施，除了垃圾徵費外，當局將於4月22日實施首階段管制塑膠產品，包括禁售及禁止食肆向顧客提供飲管、攪拌棒、叉、刀、匙、碟等膠餐具，以及禁止商戶銷售或免費供應棉花棒、雨傘袋、膠牙籤等即棄塑膠產品。

立法會去年一份《數據透視》指出，本港每日棄置於堆填區的都市廢物量10年間增長逾兩成，其中塑膠廢物增長最快，棄置量勁升38%。近年政府推出多項塑膠減廢及回收再造措施，如塑膠購物袋收費、「入樽機」等，到底成效如何？管制措施又會涉及哪些塑膠產品？以下即看詳細數據。



即棄膠餐具管制

（環保署網站）

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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管制即棄膠餐具首階段措施包括禁止銷售和禁止食肆向外賣顧客提供發泡膠餐具，以及5類膠餐具（飲管、攪拌棒、叉、刀、匙、碟），以及禁止食肆向堂食顧客提供全部九類即棄膠餐具。

即棄塑膠產品管制

其他即棄塑膠產品方面，首階段措施包括禁止銷售和免費供應棉花棒、氣球棒、充氣打氣棒、熒光棒、派對帽、氧化式可分解塑膠產品、雨傘袋、食物膠籤、膠牙籤；禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品和在房間內免費供應即棄膠樽裝水；禁止免費供應宣傳用塑膠包裝紙巾、非醫療用透明即棄膠手套；以及禁止製造、銷售和供應氧化式可分解塑膠產品。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



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本地塑膠廢物棄置量及回收情況

而立法會《數據透視》分析顯示，各類都市廢物中，塑膠廢物增長最快，2011至2021年日均棄置量由1,694公噸，升至2,331公噸，成為除廚餘以外的第二大都市固體廢物來源。

至於具體比較2021年各類塑膠的廢棄量，以膠袋佔比最高，達36%，其次是膠餐具（10%）及膠樽（9%）。而近年外賣盛行，2021年膠餐具日均棄置量高達225噸，較10年前增加27%。

近年政府推出多項「減塑」 措施，包括在2009年起逐步推行塑膠購物袋收費計劃。數據顯示，每逢新措施推出年份，塑膠購物袋棄置量均見下降，但翌年隨即反彈，而在2015年擴展收費零售點其後6年，棄置累計反彈18%。2021年全港棄置塑膠購物袋達45.6億個，相當於人均一年丟棄628個。

政府因此於2022年修改法例，將收費增至最少1元、擴展收費範圍至冷凍食品塑膠購物袋等。其他措施亦包括引入俗稱「入樽機」的塑膠樽回收機等。

至於回收再造成績如何，2018-2021年塑膠廢物回收率介乎7%-11%。此外，以往本港塑膠廢物主要運往內地作循環處理，但由於內地2018年起加強管控塑膠廢物進口，至2021年本地循環再造的比例增加的接近百分之百。