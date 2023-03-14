後生仔最不適應「無罩」出街？　調查揭港3大場所「除罩率」偏低

口罩令取消後，不少市民仍不願除下口罩，有調查發現，本港年輕一代「除罩」安心程度原來偏低，但到底哪個年齡層最能適應「無罩」生活呢？至於現時在商場、超市、交通工具、戲院等場所中，哪裏最多人戴口罩？哪裏「除罩率」最高呢？



有調查發現，本港年輕一代「除罩」安心程度原來偏低。示意圖。（資料圖片）

市場研究機構YouGov於今年2月2至9日於網上訪問2,114名16歲或以上香港市民，以了解港人於放寬口罩令後戴口罩習慣。結果顯示，超市和街市、商場、交通工具會有最多人戴口罩，表示「經常」及「有時」會戴口罩的受訪者比例分別都超過七成。此外，亦有多達六成受訪者表示，到訪戲院、辦公室、室內活動場合時會戴口罩。

調查發現，女性比男性更傾向繼續戴口罩，不同場所中分別較為明顯的地方包括超市和街市，多達52%女性表示會到訪時會戴口罩，但只有41%男性表示有相同習慣，兩者相差11個百分點。

撤銷口罩令後，大家又有多放心出街呢？調查中多數受訪者都表示，即使不再強制戴口罩，仍可放心到訪大部分場所，其中多達73%表示「非常」及「頗為」放心到訪親友家中，的士等非集體運輸工具的相關比例亦達61%。另外亦有超過半數受訪者表示可放心到辦公室工作。

到底哪個年齡層的市民更能夠適應「無罩」生活？調查發現，年齡介乎27至26歲的千禧世代，表示在無口罩令下可放心到訪不同公共場所的比例最高。相反，更年輕的「Z世代」（年齡介乎16至26歲）中，對於到訪商場、超市及街市感到放心比例竟是各年齡層中最低。