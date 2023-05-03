雙疫夾擊｜新冠料單日萬宗　群組爆發飆　流感3周奪79命包括1兒童

本港新冠及季節性流感疫情同步升溫，醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，近期多項新冠監測數字上升，推算每日有達1萬人確診；另外由今年流感季節開始至最新統計日（4月2-26日），已累計有83宗院舍及學校爆發報告，涉451個病例，兩大疫情同時夾擊，恐會進一步影響長者等高風險人群。近期流感死亡個案增加，4月以來已錄得79宗，至於新冠單日死亡個案7天平均數亦回升至4宗以上。



據衞生署衞生防護中心最新監測數據，在4月16至22日的一周，新冠病例於普通科門診求診率升至每千診症150.8例，即每10名求診人士中便有多於1名感染者。流感方面，私家診所每千診症錄得45宗流感樣病例，較前一周稍跌，仍處於較高水平。

兩種流行病的群組爆發均見飆升，新冠方面，4月16至22日共錄27宗爆發報告，包括13個學校群組及14個院舍群組，較前一周的9宗報告急增兩倍，影響167人。而自今年流感季節開始以來，已累計有83宗流感爆發報告，涉451個病例；當中4月23-26日短短四天內，便有44宗爆發報告，影響234人。兩種疫情同時夾擊，恐會進一步影響長者、長期病患者等高風險人群。

流感入院率方面，整體公立醫院主要診斷為流感的入院率達0.97（每一萬人口計），超過0.25的基線水平，並處於中強度水平。其中「一老一幼」的流感入院率偏高，按該年齡組別每萬人口計，0-5歲兒童相關比率為5.77，65歲或以上人口相關比率為1.67。

至於嚴重病例亦見增加，由流感季節開始至最新統計日（4月2-26日），共錄150宗確診流感並需入住深切治療部的成人個案，當中78人死亡。另外有3宗18歲以下嚴重個案，包括1名17歲男童死亡。而監測數據顯示，近期新冠單日死亡個案7天平均數回升至4宗以上，接近今年2月、未放寬口罩時水平。

就近日新冠及流感個案上升，衞生防護中心呼籲，包括兒童及長者等有較高風險人士，應盡快接種流感疫苗。此外，同時患上流感和新冠病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症甚至死亡，因此接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要。