日本福島核廢水本周四起排入大海　港府擬禁10都縣主要水產一覽

日本媒體報道，日本政府今日（22日）決定最快會在本周四（24日）起排放福島核廢水。

港府早前宣布，一旦日本開始排放福島核廢水，會即時禁止產自東京、福島等10個都或縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏或經加工的水產品、海鹽及海藻，而現有對日本進口非水產食物的管制措施仍會維持。

本港每年從日本進口大量農林水產，去年更是進口貨值第2高的地區，當中水產貨值高達42億港元，到底哪一類水產的入口貨值最高？10都縣分別盛產哪種水產？



據日本農林水產省統計，2022年本港從日本進口逾116億港元的農林水產，是進口貨值第2高的地區，僅次於內地。新管制措施主要涉及日本水產進口安排，數據顯示，去年本港由日本進口水產貨值高達42億港元，佔本港從日本進口的農林水產整體貨值的36.2%。

至於哪一類水產的入口貨值較高呢？去年由日本進口的10大農林水產排名（按貨值計）中，多款水產排名靠前，包括屬水產類的珍珠名列榜首，進口貨值達9.7億港元，加工扇貝（5.3億港元）、加工海參（4.8億港元）分別位列第3及4名，非加工扇貝亦打入10大排名第8。

按政府目前計劃，一旦日本開始排放福島核廢水，便會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都縣的水產品進口，涵蓋於淡水、鹹水或海水的生長或養殖的水產食物。

其中新加入受管制地區如千葉、宮城、新潟地理位置均靠海，盛產海鮮，如千葉出產鯛魚、龍蝦等，宮城盛產生蠔、貝類等。而群馬、長野、埼玉等均處於內陸地區，香港食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀早前接受傳媒訪問時解釋，當地近海縣市鮮魚會運至內陸縣市加工，故認為管制安排合理。

（《香港01》製圖）