居屋2023｜共推9154單位　綠白中籤率一覽　白表單人揀樓機會是…

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】房委會宣布，新一期居屋及「白居二」將於7月31日至8月14日接受申請。今年推售6個居屋項目，包括市區居屋啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，合共9,154個單位，全部以市價六二折發售。今期居屋綠、白表比例維持在4:6，預計於今年第四季攪珠，明年首季揀樓。

香港樓價貴，不少市民只能寄望抽居屋上車，晉身人生勝利組，導致近年超額認購動輒數十倍，當中白表申請更曾超額過百倍，中籤率一度低於1%，被形容是「難過中六合彩」。而近年推售單位數目增加，會如何影響居屋中籤率？綠白表分別有多大機會抽中？



🔽居屋2023 6新盤間隔🔽

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先看近年居屋申請數字🔽🔽🔽

每一期居屋的受歡迎程度，可以用超額認購倍數作為指標，早年（本文統計1998年及往後期數）居屋白表申請超額認購倍數，一般介乎數倍至十多倍之間。綠表會更低，一般情況認購額只超額數倍，至2001年為穩定樓市宣布停售居屋前後，更跌至約0.1至0.5倍。

樓價自2003年起不斷上升，超出市民負擔能力，政府應社會要求復售公屋，首批復建公屋於2014年推售。與以往不同，市民對這期居屋反應非常熱烈，超額認購逾61倍，其中白表更超額逾140倍。2017至2019年期間推售的居屋，每每都能吸引超額逾數十倍的認購申請，直至2020年疫情爆發後，因經濟狀況轉差等影響，加上推售單位數目增加，居屋2022超額認購倍數跌至約27倍，難度似乎稍減。

而按整體中籤率計，即單位數目除以申請數目，復售居屋後白表中籤率介乎約0.7%至2.7%之間，雖然2020及2022年居屋白表中籤率均有2%以上，但要抽中也絕非易事！相反，綠表中籤率則可高達30%（以居屋2016情況為例），難怪網上意見會形容「住公屋是人生贏家」。

此外，申請人家庭組合、是否「家有長者」等，都會影響單位配額及揀樓次序。一般來說白表單人申請者因單位配額較少、揀樓次序較後，買到居屋的機會也較低；以2022年居屋為例，白表單人申請者即使抽中頭籤，揀樓機會也不到一半。