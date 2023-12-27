聖誕北上熱潮│長假4天114萬港人次北上　南下內地客僅42萬人次

聖誕長假期間港人北上消費氣氛熾熱，周六至周二聖誕節翌日（12月23至26日）合計逾114萬人次港人經陸路口岸北上，南下內地旅客僅約42萬人次，4天「北上南下」人潮逆差達72萬人次！

昨日（26日）是長假期的最後一天，全日有51萬人次港人約經各個出入境管制站返港，當中約七成、多達37.3萬人次經各陸路口岸入境，最多人使用的口岸包括羅湖（11.3萬人次入境）、落馬洲支線（9.5萬人次入境）。

現時港鐵及九巴均有提供北上車費優惠，其中港鐵推出指定車站前往羅湖站及落馬洲站車費七折出境優惠，方便北上乘客。至於九巴亦增加口岸線轉乘優惠，車資優惠最高可近五折，本文整合相關優惠細節及教學。

註：本文圖表中數據每日更新



周六及周日平安夜（12月23至24日）分別有36.9萬人次及33.9萬人次港經各陸路口岸北上，超越重陽節連假北上人數，而周一聖誕節（12月25日）北上人潮則回落至27萬人次。至於周二聖誕節翌日假期，亦即長假期最後一天，北上人潮進一步跌至約16.3萬人次。

▼12月26日 大批市民經蓮塘／香園圍口岸回港▼



+ 11

內地旅客南下訪港方面，周六至周二分別有16.2萬、12.3萬、7.6萬、6.2萬人次，4天合計約42.3萬人次，與北上人潮形成約72萬人次逆差。

截至12月26日，12月累計有約558萬港人北上，而南下內地旅客約237萬人次，兩者形成近322萬人次的逆差，即港人北上人次較南下旅客人次多出1.04倍。

▼▼山姆超市成為港人心頭好▼▼



+ 5

港鐵指定車站往羅湖或落馬洲7折優惠日期：

港鐵早前推出七折北上優惠，早上九時後於指定車站往羅湖或落馬洲票價7折，優惠需於入閘前，於指定車站的數碼服務站領取（見下文教學）。

．2023月11月1日至2024年2月29日

7折車費優惠詳情：

．只適用於早上9時後由指定車站出發前往羅湖或落馬洲站的港鐵車程

．須於優惠期內憑有效之八達通，包括成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通，於早上9時後往指定車站之數碼服務站領取車費優惠

．優惠須於使用當天入閘前領取，並於領取後立即乘車前往羅湖或落馬洲站

．優惠不適用於以下情況：不在指定車站入閘； 不在羅湖或落馬洲站出閘；或於尖沙咀或尖東站轉綫

指定車站名單：

沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城

港鐵7折車費優惠領取方法教學：

▼港鐵旺角東站領取七折車票優惠情況▼



+ 7

九巴口岸線轉乘優惠

九巴表示，由11月10日（星期五）至2024年2月25日，乘客乘搭九巴指定路線轉乘口岸路線B1線 [天慈 ⇋ 落馬洲站] 或 B9線 [屯門站 ⇋ 香園圍口岸]，兩程車費較低的一程將可獲免費優惠。

乘客可於市區乘搭28條指定路線，在元朗轉乘B1線來往落馬洲，或乘搭25條指定市區線於元朗接駁至B9線來往香園圍口岸。加上B1及B9線互相轉乘計劃，乘客在港九新界，搭九巴於元朗轉乘B1或B9線，可享轉乘優惠，較低車資的車程可獲免費（路線資料）。

九巴舉例指，假若乘客由港島出發，乘搭968線前往元朗，並於元朗轉乘B1線往落馬洲站，乘客只需付$25.7車資，換言之乘客可獲$13.2車費優惠，相等於六六折優惠。

▼深圳Coco Park商場人流▼



+ 10

⬇️⬇️內地旅客經各管站南下人次持續更新⬇️⬇️