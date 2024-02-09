農曆新年│入境處料750萬人次出入境　港人北上、旅客入境每日更新

龍年將至，農曆新年長假期間，預料會有大批市民北上探親或消費，估計由今日（9日）起出境人次會明顯增加。深圳灣口岸2月9日至13日（年三十至年初四）24小時通關，羅湖口岸2月9日及11日（年三十及年初二）亦會延長服務時間至凌晨2時。本文將持更新農曆新年期期間出入境人次數據。



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入境處預計，農曆新年假期期間約有750萬人次經海、陸、空管制站進出香港，當中羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有17萬、15.8萬及10.5萬人次出入境。

入境處預料，陸路出境較為繁忙的日子為2月11日（年初二），出境人次約46.1萬，而入境高峰期則為2月13日（年初四），入境人次約60.7萬。

至於早前深圳多個花市開鑼，亦吸引不少港人到當地辦年貨。入境處數據顯示，上周六及日（2月3至4日）有46.4萬港人次經陸路北上。

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港鐵指定車站往羅湖或落馬洲7折優惠日期：

港鐵早前推出七折北上優惠，早上九時後於指定車站往羅湖或落馬洲票價7折，優惠需於入閘前，於指定車站的數碼服務站領取（見下文教學）。

．2023月11月1日至2024年2月29日

7折車費優惠詳情：

．只適用於早上9時後由指定車站出發前往羅湖或落馬洲站的港鐵車程

．須於優惠期內憑有效之八達通，包括成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通，於早上9時後往指定車站之數碼服務站領取車費優惠

．優惠須於使用當天入閘前領取，並於領取後立即乘車前往羅湖或落馬洲站

．優惠不適用於以下情況：不在指定車站入閘； 不在羅湖或落馬洲站出閘；或於尖沙咀或尖東站轉綫

指定車站名單：

沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城

港鐵7折車費優惠領取方法教學：

▼港鐵旺角東站領取七折車票優惠情況▼



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九巴口岸線轉乘優惠

九巴表示，由11月10日（星期五）至2024年2月25日，乘客乘搭九巴指定路線轉乘口岸路線B1線 [天慈 ⇋ 落馬洲站] 或 B9線 [屯門站 ⇋ 香園圍口岸]，兩程車費較低的一程將可獲免費優惠。

乘客可於市區乘搭28條指定路線，在元朗轉乘B1線來往落馬洲，或乘搭25條指定市區線於元朗接駁至B9線來往香園圍口岸。加上B1及B9線互相轉乘計劃，乘客在港九新界，搭九巴於元朗轉乘B1或B9線，可享轉乘優惠，較低車資的車程可獲免費（路線資料）。

九巴舉例指，假若乘客由港島出發，乘搭968線前往元朗，並於元朗轉乘B1線往落馬洲站，乘客只需付$25.7車資，換言之乘客可獲$13.2車費優惠，相等於六六折優惠。

▼深圳Coco Park商場人流▼



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⬇️⬇️內地旅客經各管站南下人次持續更新⬇️⬇️